  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 17 Mayıs 2020 15:37

Arazi tartışması sonucunda komşusunu tüfekle öldürdü

Düzce’de meydana gelen olayda, İshak B. arazi tartışması sonucunda komşusu Üzeyir Altun’u tüfekle vurarak öldürdü. Jandarma ekipleri İshak B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Arazi tartışması sonucunda komşusunu tüfekle öldürdü
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Olay, sabah saatlerinde Aydınpınar köyü Yılankaya Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahallede oturan Üzeyir Altun ve İshak B. arasında uzun süredir arazinin sınırlarının yeniden belirlenmesi konusunda tartışma yaşanıyordu.

İki komşu arasında yine aynı konuyla ilgili tartışma çıktı. İshak B. evinde bulunan tüfeği alarak Üzeyir Altun’un evinin önüne gelerek ateş etmeye başladı. Saçmaların isabet ettiği Üzeyir Altun, olay yerinde hayatını kaybetti. İshak B. olayın ardından kaçtı. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, İshak B.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
düzce , arazi , arazi tartışması
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM