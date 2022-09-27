Ardahan'da korkutan deprem: Çevre illerde hissedildi
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre depremin merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olan bir deprem meydana geldi.
Ardahan'da meydana gelen deprem tedirginlik yarattı. 5.3 büyüklüğündeki depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.
AFAD AYRINTILARI PAYLAŞTI
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre depremin merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olarak belirlendi. 5.0 büyüklüğündeki depremin 7 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.
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