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Ardahan'da korkutan deprem: Çevre illerde hissedildi

Ardahan'da korkutan deprem: Çevre illerde hissedildi

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre depremin merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Ardahan'da meydana gelen deprem tedirginlik yarattı. 5.3 büyüklüğündeki depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

AFAD AYRINTILARI PAYLAŞTI
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre depremin merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olarak belirlendi. 5.0 büyüklüğündeki depremin 7 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.

Etiketler deprem ardahan
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