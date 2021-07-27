Arife öğretmenin katili için istenen ceza belli oldu

Kayseri'de arkadaşlık teklifini reddettiği gerekçesiyle öğretmen Arife Nur S.'yi tabanca ile vurarak öldüren Tolga T.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Kayseri'de iki ay önce arkadaşlık teklifini reddeden rehberlik öğretmeni Arife Nur S.'yi (26) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihara kalkışan Tolga T. (29) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tolga T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi ve Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

''HAYATINDA BİRİ OLDUĞUNU SÖYLEYİNCE ATEŞ ETTİM''

T. hakkında, ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. T.'un iddianamedeki ifadesine ulaşıldı.

Tolga T.'un, ifadesinde pişman olduğunu belirterek, "Arife’yi 7-8 yıldır tanırdım. Uzun süreden beri Arife ile birliktelik kurmak istiyordum. Olay günü yanına konuşmak için gittim. Hayatında başka biri olduğunu söyleyince bir anlık gaflet ile ateş ettim. Öldürmek için gitmedim. Pişmanım" dediği ortaya çıktı.

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından Tolga T., ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay 20 Mayıs'ta Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Taslak Sokak'ta meydana geldi. Rehberlik öğretmeni Arife Nur S., evden çıkışta, kendisini bekleyen Tolga T. ile karşılaştı. Tolga T., daha önce de birçok kez arkadaşlık teklifinde bulunduğu S.'na teklifini yineledi.

S. olumsuz yanıt verince T., belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Vücuduna 3 mermi isabet eden S., kanlar içinde yere yığıldı. T., bu kez de kendi başına dayadığı tabancayı ateşledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde S.’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. T. ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Arife Nur Sağıroğlu, Yahyalı ilçesinde toprağa verildi. Tolga T. da hastanedeki tedavisinin ardından mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.