  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Arızalanan kamyonete kamyon çarptı; 1 ölü 2 yaralı

Arızalanan kamyonete kamyon çarptı; 1 ölü 2 yaralı

Arızalanan kamyonete kamyon çarptı; 1 ölü 2 yaralı

Esenyurt, TEM Otoyolu'nda arıza yapan kamyonete kargo kamyonu çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise ağır şekilde yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Edirne istikametinde yaşandı. Levent Özoğul'un kullandığı 34 BAV 684 plakalı kamyonet arıza yaptı. Özoğul, arıza yapan aracı sağ şeride çekerek beklemeye başladı. Arıza yapan kamyoneti gören Eyüp A., yardım etmek için 34 SP 5569 plakalı aracını, kamyonetin önüne yanaştırdı.

Erol Ö.'ün kullandığı 34 SHJ 37 plakalı kargo kamyonu kamyonete çarptı. Bu sırada arızalı kamyoneti 34 SP 5569 plakalı araca bağlamak isteyen İbrahim T., Halil İbrahim A. ve İbrahim Can Yıldırım iki araç arasında sıkıştı. İbrahim Can Yıldırım, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır şekilde yaralanan İbrahim T., Halil İbrahim A. hastaneye kaldırıldı. Kargo kamyonunu kullanan Erol Ö., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Etiketler kaza esenyurt
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Esir düşen Rus askerinden kan donduran iddia
Benzine 88 Kr, motorine 1,51 TL'lik birer zam daha!
Araç sahiplerine kötü haber! Bir okkalı zam daha: 94 kr zamlandı!
Netflix'ten sıkılanlara müjde! İşte Netflix'in ücretsiz 7 alternatifi
Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı için sürpriz iddia
Hamile ve çıplak Rihanna'ya tepki yağdı: ''Bu ne biçim anne?''
Önce kar, ardından da bahar geliyor! Bugün ve yarına dikkat
Eski bakan servetini dolandırıcılara kaptırdı
Yok böyle şans! Eşiyle gittiği restoranda başına talih kuşu kondu
Rus ordusu, Ukrayna'da sınıfta kaldı