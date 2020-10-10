Arkadaş cinayetinin nedeni ortaya çıktı

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Emre Ç. 8 Ekim gecesi Kasım K.’in yalnız yaşadığı eve geldi. Ertesi sabah evden çıkan Emre Ç., Karayiğit’in akrabalarına “Rodi’yi öldürdüm” yazılı mesaj gönderdi. Eve gelen Karayiğit’in akrabaları, çaldıkları kapı açılmayınca polisi aradı. Gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeri girdi. Yatağında hareketsiz halde bulunan Kasım K.’in başından tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Polis, kaçan Emre Ç.’i Adana’nın Kozan ilçesi Karacaören Köyü’nde yakaladı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘CANLI YAYIN SIRASINDA BANA KÜFÜR ETTİ, ÖLDÜRDÜM’

Emniyetteki ifadesinde, arkadaşı Kasım K.’in evine birlikte vakit geçirmek için gittiğini anlatarak, “Sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparak arkadaşlarıyla sohbet etti. Canlı yayın, 35 dakika sürdü. Bu sürede arkadaşlarına benim hakkımda ‘Bu adam olmaz’ gibi cümleler söyleyerek, küfür etti. Benim de zoruma gitti. Uyuduktan sonra onun tabancasıyla vurarak, öldürdüm” dediği öğrenildi.





