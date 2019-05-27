Arkadaşı tarafından başından vuruldu

İzmir'in Bornova ilçesinde, E. T., arkadaşı A.Ş.'yi başından tabancayla vurarak yaraladı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan çocuk tedaviye alındı.



Olay, akşam saatlerinde Çamdibi Mahallesi 5231 Sokak'ta meydana geldi. İkisi de 18 yaşından küçük olan E. T. ve A. Ş. yolda yürürken, E. T. bilinmeyen nedenle yanında taşıdığı tabancayı çıkararak arkadaşına ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun, A. Ş.'nin sol kulağının altına isabet etti.

Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan A. Ş.'ye olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen A. Ş.'nin hayati tehlikesin sürdüğü belirtildi.

E. T. ise olayın ardından Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.