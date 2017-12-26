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  4. 26 Aralık 2017 17:20

Arkadaşına eşini öldürtmeye çalıştı

Bolu'da 40 yaşındaki A.K. oturduğu apartmanın önünde boşanmak istediği eşinin arkadaşı tarafından saldırıya uğradı.

Arkadaşına eşini öldürtmeye çalıştı
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Bolu'da, 40 yaşındaki A.K. oturduğu apartmanın önünde boşanmak istediği eşinin arkadaşı tarafından satırla saldırıya uğradı. Yaralanan kadın tedavi altına alınırken, 32 yaşındaki İsmail P. ile A.K.'nin boşanma davası açtığı eşi 48 yaşındaki Erhan K. gözaltına alındı.

Olay geçen hafta perşembe günü, Aktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Alışverişten dönen A.K. elindeki poşetlerle apartmanın girişindeki merdivenlerden yukarı çıkarken arkasından gelen bir kişi satırla saldırdı.

Büyük korku yaşayan kadın kapıdan içeri girerken arkasından gelen kişi satırla vurmaya devam etti. Satırlı saldırgan kaçarken, apartman sakinleri, A.K.'nin seslerini duyarak yardıma koştu. Yaralanan A.K.'nin ifadesinin ardından polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Satırlı saldırgan Ankara'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İsmail P. saldırı sırasında olay yerinin yakınındaki araçta A.K.'nin eşi Erhan K.'nın bulunduğunu söyledi. Polis, Erhan K.'yı da Ankara'da gözaltına aldı. İsmail P. ve Erhan K. soruşturma kapsamında Bolu'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Erhan K. ve İsmail P. adliyeye sevk edildi. Erhan K. ile A.K.'nin boşanmak için dava açtıkları öğrenildi. Erhan K.'nın arkadaşının satırla A.K.'ye saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA

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