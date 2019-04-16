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  4. 16 Nisan 2019 16:18

Arkadaşını domuz sandı katil oldu

Antalya'da birlikte ava çıktığı arkadaşını domuz sanan kişi ateş ederek arkadaşını öldürdü.

Arkadaşını domuz sandı katil oldu
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Antalya'nın Kaş ilçesinde birlikte ava çıktığı arkadaşı Ali A.'nın domuz sanarak ateş açtığı Recep Alkış yaşamını yitirdi.

Antalya Kaş'a bağlı Gökyazı Mahallesi'nde oturan Recep Alkış (57) , Belkonak Mahallesi Muhtarı olan arkadaşı Ali A. (65) ile dün gece domuz avına çıktı. Recep Alkış ve Ali A., mahallede buğday ve nohut ekili arazilere zarar veren domuzları öldürmek için ormanlık ve çalılık alana girdi. Bu sırada Ali A., çalılıktaki kıpırtıyı domuz sanarak tüfekle peş peşe ateş açtı.

Domuzu öldürdüğünü düşünerek çalılıkları kontrol eden Ali A., ava çıktığı arkadaşı Recep Alkış'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Ali A. hemen 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Recep Alkış'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Recep Alkış hastanede tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Evli ve 2 çocuk babası Recep Alkış'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Arkadaşını vuran Ali A. ise gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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