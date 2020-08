Arkadaşını tecavüzden kurtardı!

Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; hazırlanan iddianamede, 16 yaşındaki mağdur Y.A.'nın arkadaşı olan E.T. ve E.T.'nin eski erkek arkadaşının 19 yaşındaki Kemal M.'nin ikametine gittikleri, burada alkol kullandıkları belirtildi.



E.T. ile erkek arkadaşının mağdur ve şüphelinin yanından gittikleri kaydedildi.



Odaya girdiğinde arkadaşını çıplak buldu



Şüphelinin mağduru alkolün etkisi altındayken istismar ettiği, tam bu sırada mağdurun arkadaşı E.T.'nin odaya geldiği ve arkadaşının kıyafetlerinin çıkarıldığını, şüphelinin ise giyinik olduğunu gördüğü belirtildi.



E.T.'nin hemen mağdura yardım etmek için şüpheli Kemal M.'ye engel olmaya çalıştığı, arkadaşı Y.A.'nın kıyafetlerini giydirerek onu cinsel istismardan kurtardığı anlatıldı.



İddianamede, şüphelinin eyleminin 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçunu oluşturduğunun kabul edildiği, mağdurun ve mağdurun yasal temsilcisi olan müştekinin şüpheli hakkında şikayetçi oldukları, şüphelinin alınan savunmasında suçlamaları kabul etmediği kaydedildi.

Arkadaşı her şeyi anlattı



Arkadaş E.T. alınan ifadesinde, eski erkek arkadaşı ile birlikte farklı bir odaya gittiklerini, mağdur ile şüphelinin de diğer odada oturduklarını, yaklaşık on dakika sonra mağdurun odasına gittiğinde kıyafetlerinin çıkarılmış olduğunu gördüğünü, müdahale etmek istediğinde şüphelinin engel olmaya çalıştığını, mağduru hemen giydirdiğini söyledi.



Yargılanacak



Savcılıkça, şüphelinin suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunması yerine; kendi içerisinde tutarlı mağdur anlatımlarına itibar edildiği, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğinin kabul edildiği belirtildi.



Şüpheli Kemal M.'nin 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan cezalandırılması istendi. Şüpheli ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.