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  4. 22 Haziran 2020 16:57

Arkadaşını vurup, dere kenarında ölüme terk etti!

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir kişi, otomobilde içki içtiği arkadaşını tabancayla vurup, dere kenarında ölüme terk etti. Ağır yaralanan Lokman S.'nin cansız bedeni bulundu.

Arkadaşını vurup, dere kenarında ölüme terk etti!
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, K.Y. (51), otomobilde içki içtiği arkadaşı Lokman S.'i (32) tartışmada başından tabancayla vurdu. K.Y., ağır yaralanan Lokman S.'yi otomobilden çıkararak, dere kenarına bıraktı. İhbar üzerine olay yerine giden polis, Lokman S.'nin cansız bedenini bulurken, K.Y. ile otomobildeki Y.Ö. gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde ilçe stadyumu yakınında meydana geldi. İddiaya göre, 24 EU 145 plakalı otomobil içerisinde içki içen Lokman S., Y.Ö ve K.Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine arka koltukta oturan K.Y., ön koltuktaki Lokman S.'in başına tabancayla bir el ateş etti. Kanlar içinde kalarak ağır yaralanan Lokman S., araçtakiler tarafından Gerdekhisar köyü yolu üzerinde Dereyüzü mevkisindeki dere kenarına bırakıldı. Olayın ardından araçtaki Y.Ö. yaşananları ihbarla polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, beraberinde sağlık ekipleriyle geldiği bölgede Lokman S.'in cansız bedenini buldu. Olayla ilgili K.Y. ve Y.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin, sorgularının sürdüğü öğrenildi.



DHA

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otomobil , gümüşhane
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