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  4. 26 Ağustos 2020 10:11

Arkadaşının eşine göz diken sapığa meydan dayağı! Linçten zor kurtuldu

İstanbul Fatih'te, eşinin arkadaşının kendisini taciz ettiğini ve otele davet ettiğini öne süren Suriye uyruklu kadın durumu eşine anlattı. Kadının eşi yakınları ile otele giderek, şüpheliyi dövdü. Çevredekiler şüpheliyi linçten kurtararak polise teslim etti.

Arkadaşının eşine göz diken sapığa meydan dayağı! Linçten zor kurtuldu
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Olay, Fatih İskender Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mudar E., 1 ay önce Sadi Abu U. ile eşi A.H.'nin evinde bir hafta kaldı. A.H. iddiaya göre Mudar E.'nin kendisini taciz ettiğini eşine anlattı, ancak inandıramadı. Mudar E., evden ayrıldıktan sonra A.H.'yi yine taciz etmeyi sürdürürken, arkadaşının eşini yine İskender Paşa Mahallesi'nde bulunan Sofular Caddesi'ndeki bir otele davet etti. A.H., bu mesajı eşine gösterince Sadi Abu U., yakınları ile birlikte otele giderek beklemeye başladı. Mudar E. randevu saatinde otele gelince, arkadaşı ve yakınları ile karşılaştı. Mudar E.'yi otelden çıkaran Sadi Abu U. ve yakınları 'Biz Müslümanız. Sen, harama göz diktin' diye bağırarak onu dövmeye başladı.



Linç girişimi, cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Çeşitli yerlerinden darbeler alan Mudar E., çevredekiler tarafından güçlükle kurtarılarak, çağrılan polise teslim edildi. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



DHA

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taciz , fatih
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