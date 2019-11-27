Arkadaşlık sitesi üzerinden tanışmışlardı...Yeni detaylar ortaya çıktı

İzmir'de, arkadaşlık sitesi üzerinden tanışarak sevgili olduktan sonra, Adana'dan gelen M.P.'ı (38) kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada öldürerek, deniz kenarında bir yere gömdüğü iddiasıyla tutuklanan H.E.'nin (42) yargılanmasına başlandı. M.P., kaybolduktan 2 gün sonra adına hastanenin acil servisine kayıt açtırıldığı ortaya çıktı.



İzmir'de balık yemi ve av malzemeleri satan H.E. ile Adana'da yaşayan M.P., 2018 yılı başlarında internette arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştı. Eşlerinden boşanmış olan M.P. ve H.E., bir süre sonra sevgili oldu. H.E. bir defa Adana'ya giderken, M.P. her ay İzmir'e gelip gitmeye başladı. Adana'da annesi ve çocukları ile birlikte yaşayan M.P., en son 18 Kasım 2018'de İzmir'e geldi. M.P., H.E.'nin eski eşi ile olan iletişiminden rahatsız olduğunu belirtmesinden dolayı ikili arasında tartışma çıktı. H.E.'nun iddiasına göre Bayraklı sahilinde otomobilde gerçekleşen tartışmanın ardından M.P., araçtan inerek oradan uzaklaştı. M.P.'tan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının polise başvurmasının ardından yapılan araştırmada, polis, güvenlik kameralarını inceleyince M.P.'ın araçtan inmediği ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, M.P.'ın cep telefonu sinyalinin Bayraklı sahilinde kesildiği, H.E.'nun sahilden ayrılırken araçta olan kadının iş yerine geldiğinde araçta olmadığı güvenlik kameralarından tespit edildi.

H.E.'nun cep telefonu HTS kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin 20 Kasım sabahı Menemen'de deniz kenarındaki yengeç avcılığının yapıldığı bölgeye gittiğini, normalde 7-8 saat kaldığı yengeç avından 50 dakika sonra geri döndüğünü belirledi. Ayrıca M.P.'nin kaybolmasından 2 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'nin acil girişinden kayıp kadın adına kayıt yaptırıldığı tespit edildi. H.E., polis tarafından gözaltına alındı.

M.P.'ı en son aracından indikten sonra bir daha görmediğini söyleyen ve HTS kayıtlarını kabul etmeyen E., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Sanık hakkında 'Kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianamede, sanığın çelişkili ifadeleri ve toplanan deliller değerlendirildiğinde, kıskançlık tartışması sonucu M.P.'ı araç içinde öldürdüğü, sonrasında avlanmak için gittiği yerde cesedi gömdüğü kanaatine varıldığı belirtildi.

MAĞDUR OLDUĞUNU SÖYLEYİP, TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık H.E., kadının yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen ve M.P.'la kendi aralarında nişanlandıklarını, kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını iddia eden sanık H.E., "M.P. ile internet üzerinden tanıştık. Kendisi ayda bir İzmir'e gelirdi. Birlikte vakit geçirirdik. Eski eşimle 2 çocuğum olmasından dolayı iletişimim devam ediyordu. Meral son geldiğinde eski eşimle olan iletişimimden dolayı tartıştık. Bayraklı sahilde araç içerisinde tartışma oldu. Oradaki tartışmamızdan sonra Meral araçtan indi ve İzmir'de olan teyzesine gideceğini söyledi. Bir daha görmedim" dedi.

M.P.'ı öldürmediğini ileri süren sanık, "Olay nedeniyle 7 aydır tutukluyum. Eski eşim, çocuklarımla ilgilenmiyor. Tutuklanmadan önce iş yeri açmıştım ama bu olay nedeniyle çalışamıyorum ve mağdurum" diyerek tahliye talebinde bulundu.

KAYBOLDUKTAN SONRA HASTANEYE KAYDI YAPILDI

M.P.'ın kaybolmasından 2 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisine kaydını yaptırdığı öne sürülen H.E.'nun polis memuru olan yeğeni O.K. duruşmada tanık olarak ifade verdi. E.'nin kendisinden yardım istediğini belirten O.K., "Ben polis memuruyum. Hastanelere bakalım dedim. Önce Alsancak Devlet Hastanesi'ne gittik Orada kayıt bulamayınca Ege Üniversitesi Hastanesi acil servisine gittik. Ben tek başıma hastane polisinin yanına gidip polis kimliğimi gösterip, M.P. isminde kayıt olup olmadığını sordum. Kayıt yoktu. Acil giriş bilgi işlem bölümüne geçtim. Oradaki görevliye polis olduğumu, M.P.'ı araştırdığımı söyleyerek, dayımdan aldığım isim, soy isim ve kimlik numarasını vererek baktık. Orada da kayıt yoktu. Ben kayıt yaptırmadım. Muhtemelen oradaki görevli yanlışlıkla kayıt açmış olmalı" diye konuştu. O.K. kendi POLNET sisteminden M.P. ile ilgili kayıt olup olmadığına baktığını da söyledi.

'BÖYLE BİR KAYIT HATIRLAMIYORUM'

M.P.'ın kaydının yapılmasıyla ilgili Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde bilgi işlem görevlisi olarak çalışan E.C.K. de tanık olarak dinlendi. Olayı hatırlamadığını söyleyen E.C.K., "Bana sivil giyimli bir polis memuru gelip de bilgi istediğini hatırlamıyorum, böyle bir olay yaşanmadı. Hasta kendi gelemediği zaman hasta giriş kaydı yaptığımız olur. Hastanın durumu acildir, konuşamaz durumdadır, yakını kimliğini getirir ya da hasta yakını beyanı ile kimlik bilgileri alınır. Hasta yakını telefon numarası alınır, bu şekilde kayıt yaparız" dedi. Mahkeme Başkanı'nın "M.P. isimli kayıt yaptığını hatırlıyor musun?" sorusuna ise E.C.K, "Böyle bir kayıt hatırlamıyorum, yaptıysam da hatırlamıyorum. Muhtemelen bir yakını kimliği getirmiştir ya da kimlik bilgilerini vermiştir" diye karşılık verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçun niteliği göz önüne alarak tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmanın ertelenmesine karar verdi.