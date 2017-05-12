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  4. 12 Mayıs 2017 13:18

'Arkadaşlık teklifini kabul etmedi' diye öldürüldü

Muğla'da yaşayan 18 yaşındaki İpek arkadaşlık teklifini kabul etmediği 25 yaşındaki bir kişi tarafından vurularak öldürüldü.

'Arkadaşlık teklifini kabul etmedi' diye öldürüldü
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Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde, evlerinin balkonunda otururken, 25 yaşındaki Emrah P.'nin otomatik av tüfeğiyle ateş ederek başından ve göğsünden vurduğu 18 yaşındaki İpek Kovan öldü, kardeşi 14 yaşındaki Hasan Can Kovan ise hafif yaralandı.

Olay dün saat 18.00 sıralarında kırsal Pınarköy Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah P. iddiaya göre arkadaşlık teklifini kabul etmeyen İpek Kovan'a, kardeşi Hasan Can Kovan ile evlerinin balkonunda otururken, pompalı tüfekle 8 el ateş açtı. Başından ve göğsünden vurulan İpek Kovan ölürken, saçmaların isabet ettiği kardeşi Hasan Can Kovan da yaralandı.

Emrah P. saldırının ardından kaçarken, silah sesini duyup gelen komşuları, içindeki İpek ve Hasan Can Kovan kardeşleri yaralı kanlar içinde gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İpek Kovan'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Hasan Can Kovan ise ambulansla Ortaca Özel Yücelen Hastanesi'ne kaldırdı.

Hasan Can Kovan'ın başına isabet eden 4 saçma, yapılan müdahaleyle çıkartıldı. İpek Kovan'ın cesedi ise olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma kaçan Emrah P.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

ipek kovan , cinayet , otomatik av tüfeği