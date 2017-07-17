Armut yedikten sonra ölmüştü, ölüm nedeni belli oldu

Muğla'nın Ortaca İlçesi’nde, akşam yemeğinden sonra armut yemesinin ardından rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 6 yaşındaki Esma T.’ya Muğla Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopside, kalp damarlarında üzüm tanesi büyüklüğünde baloncuklar oluştuğu belirlendi. Zehirlenme sonucu ölmediği bildirilen Esma T.’nun ölümüyle ilgili kesin raporun daha sonra çıkacağı belirtildi.



Dalaklı Mahallesi’ndeki evlerinde, geçen cumartesi günü saat 20.00 sıralarında, babası Muhammet T. , annesi Pınar T. ve ablası Emine T. ve bir grup arkadaşıyla ile bahçeden topladıkları armutlardan yiyen Esma T. , bir süre sonra rahatsızlanıp kusmaya başladı. Bunun üzerine küçük kız, ailesi tarafından Ortaca Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Boğazı tahriş olduğu belirlenen T. ’ya serum takıldı. Ancak, buna rağmen hayati foksiyonlarının kötüye gitmesi üzerine çocuk doktoru çağrıldı. Doktorun müdahalesine rağmen Esma, yaşamını yitirdi.

Esma’nın Muğla Adli Kurumu’ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilen cenazesi Köyceğiz’in kırsal Pınarköy Mahallesi’ne götürüldü. Burada Pınarköy Camisi’nde dün ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

KALP DAMARLARINDA BALONCUKLAR

İki çocuğundan birini toprağa vermenin acısını yaşayan, bahçıvanlık yapan 40 yaşındaki Muhammet T. , Muğla Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonucunda,kızının ölüm nedeninin zehirlenme olmadığının söylendiğini belirtti. Baba Topçu,"Kusmaya bağlı boğazında tahriş meydana gelmesinin doğal olduğu ama otopsideki ilk bulgularda kalp damarlarında üzüm taneciği büyüklüğünde baloncuklar olduğu belirtildi. Ama ölüm nedeniyle ilgili kesin sonucun 1.5 ay sonra çıkacağı daaçıklandı" dedi.

Anne 36 yaşındaki Pınar T. da kızlarını kara toprağa vermenin acısını yaşadıklarını belirtip, "Yavrumduobenim, ciğerimdi. Allah onu bizden aldı. Kızımı gözümün önünden beş dakika bile ayırmadım. Çocuğumun daha önceden herhangi bir şikayeti de yoktu. Ne oldu ise birden oldu. Ölüm nedeni yediği armuttan kaynaklanmamış. Yüreğimiz yanıyor" diye konuştu.