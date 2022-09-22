Arnavutköy'de iş yeri alev alev yandı

İstanbul Arnavutköy'de oto tamirhanesinde çıkan yangın, yan taraftaki 3 katlı binaya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Yunus Emre Mahallesi Mücahit Sokak'taki oto tamirhanesinde çıktı. Tamirhanedekilerin ısınmak yaktığı ateş sonucu çıkan yangında, yükselen alevler yan taraftaki 3 katlı binaya da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tamirhanede ve binada hasar oluştu.