  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Arnavutköy'de iş yeri alev alev yandı

Arnavutköy'de iş yeri alev alev yandı

Arnavutköy'de iş yeri alev alev yandı

İstanbul Arnavutköy'de oto tamirhanesinde çıkan yangın, yan taraftaki 3 katlı binaya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Yunus Emre Mahallesi Mücahit Sokak'taki oto tamirhanesinde çıktı. Tamirhanedekilerin ısınmak yaktığı ateş sonucu çıkan yangında, yükselen alevler yan taraftaki 3 katlı binaya da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tamirhanede ve binada hasar oluştu. 

Etiketler yangın arnavutköy
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Önce MHP şimdi de CHP! Seçim affı ufukta göründü
26 ilde yapılan son 4 seçim anketinden dikkat çeken sonuç
TOKİ'nin sosyal konutlarının örnek alınacağı dairenin içi ortaya çıktı
Bürokraside Nureddin Nebati depremi!
Mersinli Hande artık bir Avrupa düşesi
TCMB'nin faiz kararı doları uçurdu! Dolar/TL'den tarihi zirve
TOKİ sosyal konut projesinde doğru bilinen 10 yanlış
Nagehan Alçı kendisini muhalif ilan etti; bu soruya bir türlü yanıt veremedi!
Baba Vanga ve Nostradamus'un 2023 kehanetleri korkuttu
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı