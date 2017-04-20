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  1. 20 Nisan 2017 22:58

Artvin'de trafik kazası can aldı: 3 ölü, 3 yaralı

Artvin^'de tünelde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Artvin'de trafik kazası can aldı: 3 ölü, 3 yaralı
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Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Terzi (32) idaresindeki 53 AJ 766 plakalı otomobil, Borçka-Murgul karayolunun 3'üncü kilometresindeki Murgul Tüneli'nde, Turgay Yılmaz Yıldız'ın (38) kullandığı 08 DD 132 plakalı otomobille çarpıştı. 

Kazada, Hüseyin Terzi ile Saadet Yıldız (67) olay yeri, Sevinur Yıldız (36) ise kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kazada annesi ve eşini kaybeden Turgay Yılmaz Yıldız ile çocukları Mustafa Kemal (3) ve Remzi Çağatay Yıldız'ın (1) hastanedeki tedavisi sürüyor.

AA

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