Artvin'deki çığ felaketinden bir acı haber daha

Güncelleme:

Artvin'in Ardanuç ilçesinde çığ altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Dağı bölgesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen çığ felaketinde, sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ile yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığa maruz kaldı. Çobanlardan 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, çığ altında kalan 3 çoban için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Suat T.'nin cansız bedenine dün akşam saatlerinde ulaşıldı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatılan çalışmalarda ekipler saat 16.00 sıralarında çığ altında kalan çobanlardan Afganistan uyruklu Kerimullah A.'nın da cansız bedenine ulaştı.

Kayıp 3. Çoban Bülent G.'yi ise arama çalışmaları sürüyor.

İHA

Etiketler Artvin ardanuç çığ felaketi çoban
