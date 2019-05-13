Asansör boşluğuna düşen 2 kadın kabusu yaşadı

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Şirinevler Mahallesi 662 Sokak'ta meydana geldi. İnşaat halindeki 4 katlı binaya giren G.G. ve A.G. isimli kadınlar, karanlıkta fark edemedikleri asansör boşluğundan düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine çakılan kadınlar, çığlık atarak, yardım istedi. Kadınların seslerini duyan çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, zemin kattaki duvarı yıkarak, asansör boşluğuna düşen G.G. ve A.G.'yi kurtardı. Sağlık ekibi de ilk müdahalede bulunduğu kadınları, ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü. G.G. ve A.G.'nin vücutlarında kırıklar olduğu, hayati tehlikelerinin ise bulunmadığı belirtildi









