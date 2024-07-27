Asansör faciasında şoke eden görüntü: Genç kızı tutacağına termosu tutmuş

Ankara'da mahsur kaldığı asansörden kurtarılmak istenirken asansör boşluğuna düşerek feci bir şekilde can veren genç kızın son anlarına dair yayınlanan görüntülerde, genç kızı kurtarmak için yanına giden itfaiye personelinin genç kız yerine termos tuttuğu anlar şok etkisi yarattı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Ankara'da 13 yaşındaki bir kız çocuğu, ailesiyle birlikte misafirliğe gittiği apartmanda arkadaşıyla kaldıkları asansörde, kurtarma çalışmaları sırasında boşluğuna düşerek hayatını kaybetmişti.

Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada herkesi şoke eden bir görüntü ortaya çıktı.

Beren Su'nun ölümüne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda itfaiye görevlileri hakkında Ankara Batı Başsavcılığı'nca 'Taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla' adli soruşturma, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından ise idari soruşturma başlatıldı.

Ortaya çıkan görüntüde B.S. ile arkadaşının kurtarılma çalışması sırasında B.S., 2 kat arasında kalan asansörden arkası dönük bir şekilde indiği sırada, kendisini tutması gereken itfaiye personelinin bir elinde termos olduğu görüldü.

B.S.'nun asansörden indiği sırada alttaki boşluğa düştüğü belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama var

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, "23 Temmuz 2024 tarihinde Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana gelen asansörde mahsur kalma vakasında yapılan kurtarma çalışmaları esnasında meydana gelen üzücü kazada 13 yaşında bir kız çocuğunun hayatını kaybetmesi üzerine; gerek savcılık makamınca gerekse Ankara Büyükşehir Belediyesi ilgili makamlarınca olaya müdahale eden personeller hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Devam eden hukuki süreçler ve açılan soruşturmalar neticesinde ilgili makamlarca üzücü olaydaki sorumluluğun Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunun tespiti halinde ise tüm yasal işlemlerin hassasiyetle takip edileceğini ve uygulanacağını bildiririz" denildi.

DHA