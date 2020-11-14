Asansörden otel odasına süren taciz kabusu!

Sabah'tan Atakan ırmak'ın haberine göre; İstanbul'da lüks bir otelde düzenlenen düğün organizasyonunda görevli 22 yaşındaki Kübra C.'yi taciz ettiği öne sürülen organizasyon şirketinin sahibi Mustafa Y. hakkında 25.5 yıla kadar hapis talep edildi. İddiaya göre Kübra C., patronu tarafından tacize uğradı. Kaçmaya çalıştığı sırada ise bir odaya sürüklendi.

Olayın ardından tutuklanan Mustafa Y., "Basit Cinsel Saldırı" ve "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak"tan önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.

"ASANSÖRDE BAŞLADI, ODAYA SÜRÜKLEDİ"

Genç kadın yaşadığı dehşeti sosyal medyada şu sözlerle anlatmıştı:

"Çalıştığım şirketin yönetici çalışanı tarafından cinsel saldırıya uğradım ve darp edildim. Beni organizasyonun gerçekleştiği alanın dışına çıkardı. Beni asansöre götürdü. Asansörde beni taciz etmeye başladı. 'Kendine gel' deyip onu ittim. Bir kat çıktık. Kaçmaya yeltenince şahıs beni bir odaya sürükleyip kapıyı kapattı.

Taciz etmeye çalışınca çığlık atarak odadan kaçtım. Bu adam birçok kişiyi çalışırken taciz eden biri. Herkes işini kaybetmemek için susmuş durumda. Şirket ise şikâyetimi geri çekmem konusunda bir kez daha düşünmemi söyledi. Darp raporu aldım. İfademi verdim. O gece eve tek başıma bir taksi ile şüphe ve endişe içinde titreyerek döndüm. Psikolojik anlamda çöküntüdeyim. Olayın etkisinden kurtulamıyorum."