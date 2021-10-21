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  4. Aşı yaptırmamıştı... Anne adayı, bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti

Aşı yaptırmamıştı... Anne adayı, bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti

Aşı yaptırmamıştı... Anne adayı, bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti

İzmit'te, Covid-19 aşısı yaptırmayan 30 yaşındaki anne adayı koronavirüse yakalandı. Önce bebeğini ardından da kendisi hayatını kaybetti.

İzmit'te bebeğinin zarar göreceği endişesiyle Covid-19 aşısı yaptırmayan hamile E.B., kendisindeki bazı belirtiler üzerine test yaptırdı. Covid-19 test sonucu pozitif çıkan ve evde karantinaya alınan E.B., sağlık durumunun ağırlaşmasıyla özel hastaneye kaldırıldı.

Tedavi sırasında E.B., karnındaki bebeğini kaybetti. Hemen operasyona alınan E.B., entübe edildikten sonra yoğun bakımda tedaviye alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Balcı da bebeğinden sonra hayatını kaybetti.

 Özel sağlık meslek lisesinin sahibi olan M.B.'nın eşi, 1 çocuk annesi E.B.'nın cenazesi, İzmit Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

 

Etiketler hamile koronavirüs ölüm vefat bebek anne adayı
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