''Asıl o bana tecavüz etti''

Kadıköy'de, bir işhanında cuma günü 20 yaşındaki P.K.’ya, tuvaleti göstermek için yardım etme bahanesiyle tecavüz ettiği iddia edilen 17 yaşındaki garson H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne gönderildi. Nöbetçi savcıya ifade veren H.A., “Suçlamayı kabul etmiyorum. İşyerine gelen P.K. tuvaleti sordu. Bizim özel olarak kullandığımız lavaboya götürmek için alt kata indik. P.K. lavaboya girdi, ben de televizyonu açıp maç izlemeye başladım. Tuvalete girince kapıyı aralık bıraktı.

‘AYAKLA TUVALETİN KAPISINI AÇTI’

Sonra bir ayak hareketi ile kapıyı tam açtı. Sonra pantolonu ve iç çamaşırı dizlerinde olduğu halde yanıma gelerek beni öptü ve ‘hadi sevişelim’ dedi. 1-2 dakika hareket ettikten sonra ben istemediğimi söyledim. Kendisine zorla tecavüz etmedim. Asıl kendisi beni zorlamış ve bana tecavüz etmiştir. Arkamdan gelerek tekrar masaya oturdu. Telefonla erkek arkadaşını aradı. Telefonu bana verdi. Karşıdaki şahıs, ‘Ben şu anda Hasanpaşa Karakolu’ndan arıyorum. Tecavüz etmişsin. Olayın adliyeye intikal etmesini istemiyoruz. 500 lira verirsen şikayetçi olmayacağız’ dedi. Ben de, param olmadığını söyleyerek teklifi kabul etmedim. Suçsuzum. Asıl ben şikayetçiyim” dedi.



Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen H.A., ‘Nitelikli Cinsel Saldırı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy'de "yardım" bahanesiyle tecavüz iddiası



