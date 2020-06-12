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  4. 12 Haziran 2020 18:27

Aşırı fırtına ve yağış 50 yıllık ağacı böyle devirdi

Bursa’nın İznik ilçesinde aşırı yağış ve fırtına nedeniyle 50 yıllık dut ağacı devrilirken, Keleste ilçesinde düşen yıldırım bir ağacı ortadan ikiye ayırdı.

Aşırı fırtına ve yağış 50 yıllık ağacı böyle devirdi
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Bursa’nın İznik ilçesinde fırtına 50 yıllık dut ağacını devirdi. Keleste ise yıldırım düşen bir ağaç ortadan ikiye bölündü.

Bursa'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçlar rüzgâra dayanamazken, yağan yağmur ve dolu ise meyve ve sebzelere zarar verdi. İznik ilçesinde 50 yıllık dut ağacı devrildi. Keles'in Baraklı Mahallesinde ise yıldırım düşen bir ağaç ortadan ikiye yarıldı. Bursa'nın ilçelerinde etkili olan yağış ve rüzgâr, telefon hatlarının kesilmesine de sebebiyet verdi.

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