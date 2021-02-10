Asırlık ağaçları kökünden söktüler

Antalya Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'nde ormanlık alandaki 100 yıllık ağaçlar, kimliği belirsiz kişiler tarafından köklerinden söküldü. Beş gündür ağaçların sökülüp, arazi alanı oluşturulmaya çalışıldığını öne süren mahalleli, bu kişilerin kendilerini de tehdit ettiğini kaydetti.

Günlerdir seslerini duyurmaya çalıştıklarını söyleyen Sevim Çakmak, çalışma yapılan alanlarda 100 yıllık çam ağaçları olduğunu söyledi. Çakmak, "Bu çam ağaçlarının bir kısmı yıkıldı. Çukurlar açılıp içine gömdüler. Neredeyse 50-60 ağacı kökünden çıkarıp yıktılar. Yapmaya da devam ediyorlar. Kimliği belirsiz kişiler buraya gelerek ağaçları kesiyor. Ve bizlere de tehditler savurarak, korkutmaya çalışıyorlar" dedi.

Mahallelinin ağaçları kesenleri engellemeye çalıştığını kaydeden Çakmak, "Gerekli yerlere dilekçe verdik. Orman İl Müdürlüğü'nden ormancılar geldi, tutanak tutuldu. Kepçeleri bağladık. 'Mahkemeye taşınacak' dedik ama ertesi gün başka kepçe sokarak iki gün daha çalışıldı. Amaçları burayı arsa haline getirip, ormanı yok etmek. Biz orman yok olmasın, buranın doğal güzelliği bozulmasın istiyoruz" diye konuştu.

