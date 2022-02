Asiye'nin ölümden döndüğü pitbull saldırısı davasında yeni gelişme

Gaziantep'te, 4 yaşındaki Asiye'nin pitbull saldırısı sonrası ağır yaralandığı olayla ilgili 6 sanığın yargılandığı davada tüm sanıklar tahliye edildi.

Gaziantep'te, oturduğu sitenin bahçesinde oyun oynarken Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan Asiye A., tedavisinin ardından Antalya’ya sevk edildi. Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde operasyona alınan Asiye'nin sırtından ve bacağından alınan dokular, baş kısmına nakledildi. Bir süre yoğun bakımda kalan Asiye'ye 14 Ocak'ta kulağındaki hasar ve yüz felcine yönelik, 26 Ocak'ta ise işitme kaybına yönelik operasyon yapıldı. Asiye, tedavisinin 37'nci gününde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edildi. Buradaki tedavisi tamamlanan Asiye A., Gaziantep’e yeniden gönderildi.

Olayın ardından Asiye A.’in pitbull cinsi 2 köpeğin saldırması sonucu yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden Mustafa E., Süheyla K., Mustafa Y. ve Zeliha C. tutuklandı, Zeynep C. ve Mahmut E. ise serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında da sanıklar hakkında 'kasten yaralama' suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 4’ü tutuklu 2’si tutuksuz 6 sanığın yargılandığı 27’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya pitbull saldırısında yaralanan Asiye A., annesi Zeynep ve babası Hüseyin A.’in yanı sıra her iki taraf avukatları katıldı.

"PİTBULL OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Tutuklu sanıklardan Mustafa Y., ‘Zomo’ isimli köpeğin Osman K., ‘Asil’ isimli köpeğin ise kendisinin sahiplendiğini belirtti. Kendisi şehir dışına çıktığı için köpeği Zeynep C.’ın sahiplendiğini ve ihtiyaçlarını karşıladığını öne süren Yigit, "Daha sonra yapılan ikinci yuvayı Zeynep C. ile Asiye’nin babası Hüseyin A. yaptı. Ben köpeği aldığımda ilk aşısını yaptırmıştım. Kartında melez gibi bir şey yazıyordu. Köpeğin pitbull cinsi olup olmadığını bilmiyordum. Ben ilk defa sahiplendiğim için cinsini bilmiyordum. Köpek büyüyünce çevredekiler pitbull olduğunu söylediler” dedi.

"KÖPEKLE FOTOĞRAFIM OLMASI SAHİBİ OLDUĞUMU GÖSTERMEZ"

Tutuklu sanık Süheyla K. ise, köpekleri siteye Osman K. ile Mustafa Y.’in getirdiğini belirtti. K., Mustafa Y.’in kendisine Osman K.’nın ilgilenmediğini ve bakımların zor olduğunu söylediğini ifade etti. Köpekler ile fotoğrafının bulunmasının sahipleri olduğu anlamına gelmediğini öne süren K., "Köpekler eğer bana ait olsaydı ben böyle mesajlar atmazdım. Olay günü Asiye tek başına yönetime geldi. Onu öpüp sevdim. Zeliha C., anne ile Asiye ve ben ofisteyim. Asiye, ‘Zeliş beni köpeklere götür’ dedi. Annesi de, ‘Götür biraz hava alsın, oynasınlar’ diye ısrar edince Zeliha, Asiye’yi köpeklerin yanına götürdü. 10 dakika sonra dışarıdan sesler geldi. Zeynep’te sesin geldiği yere doğru gitti. Çevredekilere sordum ama kimse cevap vermedi. Olayı öğrendiğimde Asiye’yi hastaneye götürmüşlerdi. Herkesin köpeklerle fotoğrafı var. Benim de var ama sevdiğim için. Asiye her zaman o köpeklerle oynardı. Birkaç fotoğraf çektirmiş olmam köpeğin sahibi olduğum anlamına gelmiyor. Çünkü Asiye’nin de fotoğrafı var. Asiye köpeklerle her zaman oynardı. Ondan önce köpekler hiç kimseye saldırmadı. Ben suçsuzum” şeklinde konuştu.

"ASİYE’NİN SAÇLARI KÖPEĞİN AĞZINDAYDI"

Tutuklu sanık Zeliha C. ise, köpeklerin sahibi olmadığını, kendisinin zaman zaman köpekleri gezdirdiğini söyledi. Olay anını anlatan Zeliha C., Asiye’nin koşmaya çalıştığı sırada ayağının zincire takıldığını ve yere düşünce saçlarının köpeğin ağzında kaldığını aktardı. Asiye’yi kurtarmaya çalıştığı sırada vatandaşların toplanmasıyla köpeklerin saldırganlaştığını ifade eden Zeliha C., şöyle dedi:

“Ne ben ne kardeşim köpeklerin sahibi değiliz. Ben o siteye ailemle birlikte taşındığımda ‘Asil’ ve ‘Zomo’ isimli köpekler vardı. Bu köpeklerin Osman ve Mustafa Y.’in getirdiğini ve aşılarının onların yaptırdığı duyduk. Bu köpeklerin bakımlarını üstlenmedim. Ben sadece ara sıra evde kalan yemeklerden verirdim. Ara sıra da gezdirip ihtiyaçlarını giderirdim. Ben site yönetiminde sigortasız şekilde temizlik gibi işlere bakıyordum. Mustafa Y.'in kış olduğunda evin içerisinde yer ayarladığını duydum. Olay tarihinde biz ofisteydik. Asiye A. geldi bir süre içeride oturduk sonra annesi de geldi. ‘Zomo’ isimli köpeğin sesini duyduk. Ses gelince Asiye köpeklerin yanına gitmek istedi. Annesi de izin verince köpeklerin yanına birlikte gittik. Ben köpekleri çıkardım. Asiye köpeklerle oynuyordu. Asiye bir süre köpekleri sevdi. Köpekleri bir süre dolaştırdım. Asiye de yanındaydı. Sonra köpekleri basketbol sahasına bıraktım. Asiye’yi dışarı çıkarıp kapının sürgüsünü kapattım. Köpekler limonla oynamaya başladılar. Asiye ara sıra içeriye giriyordu. Ben Asiye’yi dışarıya çıkarıyordum. Köpekler kendi aralarında boğuşuyordu. Bu sırada Asiye köpeklerin boğuştuğunu görünce koşarak benim yanıma geldi. Ben kendisine dışarıya çıkmasını söyledim. Asiye bana doğru koşarak gelirken, ‘Zomo’ isimli köpeğin zincirine ayağı takıldı. Asiye düşünce bile köpekler kendisi ile oynamaya devam etti. Oynarken Asiye’nin saçı örgülüydü, köpeğin ağzına girdi. Asiye’nin saçını çıkarmak için elimi köpeğin ağzının içine soktum. Köpek hala hiç zarar vermiyordu. Ben insanları da çağırıp yardım istedim. İnsanların gelmesiyle olay daha kötü oldu. Köpekler saldırganlaştı. Çevredekiler kurtardı Asiye’yi. Ben bu köpeklere bakmam mümkün değil. Benim buna maddi durumum da müsait değil. Köpeklerin kulübesini yapılması için Süheyla hanım Hüseyin A.’e söyledi. Kulübe yapılırken sadece kardeşim yanlarında bulundu.”

"KASAPTAN ALDIKLARI KEMİKLERLE MANGAL YAPARAK BESLERDİ"

Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle duruşmaya bağlanan sanıklardan Mustafa E., site içerisindeki köpeklerin Zeynep C.’ın besleyip ilgilendiğini kasaptan aldığı kemikle mangal yaparak ve kemikleri haşlayarak köpeklerin bakımını yaptığını belirterek, "Zeynep’e köpeklerin tasmalarını ve ağızlıklarını alıp almadığını sorduğumda aldığını ancak yavruyken takılıp alıştırılması gerektiğini ve şu an takamadığını söyledi. Ben kesinlikle köpeklere mama almadım. Köpeklerin bakımını üstlenmedim. Ben zaten köpekleri sevmem. Bizim orada başı boş köpek çok fazla var. Köpekleri sevmiş olsaydım mutlaka bir fotoğrafım videom ortaya çıkardı. Her iki köpeği de Zeynep C. gezdirir, ilgilenirdi. Ben bu köpekleri sahiplenmedim. Ne mama aldım ne aşılarını yaptırdım” dedi.

"KAMERA KAYITLARININ SİLİNDİĞİNİ BİLMİYORUM"

Mustafa E., kamera görüntülerinin silinmesi ile ilgili bilgisinin olmadığını ve kameraların başında jandarma ekiplerinin olduğunu ifade etti. Çevreyi gösteren kameralarda şifre bulunmadığını belirten E., kendisinin kamera sistemlerine dokunmadığını vurguladı. Kardeşi ile yaptığı görüşmeleri jandarma huzurunda yaptığını aktaran E. şöyle dedi:

“Hüseyin A. benim kardeşim gibidir. En sevdiğim personelimdir. 2021 yılı Mart ayında Mustafa Y. ve Osman K., siteye 2 yavru köpek getirdiler. Bu köpeklere ilk başlarda kendi evlerinde baktılar. Daha sonra sitenin bahçesinde bakmaya başladılar. Ben yönetici olarak köpekleri başı boş bırakmamaları gerektiğini söyledim. Bunun üzerine Mustafa Y. ‘Asil’ isimli köpeği zincirle bağlamaya başladı. Daha sonra Osman bana köpeğe bakamadığını ve sahiplendirmek istediğini söyledi. Ben Osman’dan ‘Zomo’ isimli köpeği Zeynep C.’a sahiplendirdiğini duydum. Bunun üzerine Zeynep C. da ‘Zomo’ isimli köpeği diğer köpeğin yanına bağladı. Olay anında Hüseyin A. beni aradı. Köpeklerin Asiye’yi parçaladığını söyleyerek, benden yardım istedi. Bende ne gerekiyorsa yapacağımı söyleyip yardımcı olabileceğimi söyledim. Kamera görüntülerinin silinmesi ile ilgili bir bilgim yok. Kameraların başında jandarma ekibi bulunmaktaydı. Çevreyi gösteren kameralarda zaten şifre bulunmuyor. Ben neden görüntüye ulaşamadıklarını bilmiyorum. Ben elimi dahi vurmadım. Ben kardeşim Mahmut’u aradım, görüşmelerimi de jandarma huzurunda yaptım. Mahmut’a kamera görüntülerini silmesi gerektiğini falan söylemedim. Uzaktan erişim ile girip silmesi talimatını da vermedim. Olaydan kısa bir süre önce kameraların bakımı yapılmıştı. Olay anına ilişkin görüntülerin neden silindiğini bilmiyorum.”

"OLAYI GÖZALTINA ALININCA ÖĞRENDİM"

Tutuksuz sanık Zeynep C., ise, olayı dersaneden çıkıp siteye geldiğinde öğrendiğini kaydetti. Köpeklerin üzerindeki kanı görünce birbirleri ile kavga ettiklerini düşündüğünü anlatan Zeynel C., olay yerinde jandarmadan izin alıp köpeklerin yanlarına gidip sarıldığını vurgulayarak, insanların kendisine tepki gösterdiğini ve jandarma tarafından gözaltına alınınca olayı öğrendiğini vurgulayarak, "Jandarmalar güvenliğin oraya gittiler ve benim de köpeklerin yanında kalmamı söylediler. Daha sonra geldiklerinde kelepçe takıp beni gözaltına aldılar. Ben olayı bu şekilde öğrendim. Ben köpeklerin sahibi değilim. Ben sadece ara sıra köpekleri sevmek için yanlarına giderim. Köpeğin tüm aşılarını Mustafa Y. yapıyordu. Ben siteye sadece hafta sonları geliyordum. Geldiğimde köpekleri görmüyordum. Ben tamamen siteye taşındığımda köpeklerle hayvan sevgimden dolayı ilgilenmek istedim. Köpekleri sevmek yasak diyorlardı. Her iki köpeğin bakımı ve ihtiyaçlarını Mustafa Y. karşılıyordu ancak Mustafa E. da internet üzerinden düzenli olarak mama siparişleri veriyordu. Hem iki köpeğe hem de sokak köpeklerine o mamalardan veriliyordu. Olay günü ben dershanedeydim eve gittiğimde kalabalığı gördüm. İki köpeği bağlı şekilde gördüm. Köpeklerin üzerindeki kanı görünce birbirleri ile kavga ettiklerini düşündüm. Jandarmadan izin alıp yanlarına gittim. Ben köpeğin yaralandığını düşünerek sarıldım insanlar bana tepki gösterdi. Ben ne olduğunu anlamamıştım. Jandarmalar güvenliğin oraya gittiler ve benim de köpeklerin yanında kalmamı söylediler. Daha sonra geldiklerinde bana kelepçe takıp gözaltına aldılar. Ben olayı bu şekilde öğrendim. Ben köpeklerin sahibi değilim. Ben sadece ara sıra köpekleri sevmek için yanlarına giderim. Köpeğin tüm aşılarını Mustafa Y. yapıyordu. Ben, köpeği arı soktuğu zaman site yönetiminden para alarak veterinere götürmüştüm. Asiye bazen yalnız, bazen de annesi ile gelirdi. Köpekle sık sık oynardı” diye konuştu.

"KAMERA KAYITLARINI SİLMEDİM"

Tutuksuz sanık Mahmut E. ise sitenin 2 yıldır kamera arıza ve bakımlarını kendisinin yaptığını olaydan yaklaşık bir hafta kadar önce kameraların bakımlarını yenilediğini anlattı. Uzaktan bağlanıp kamera görüntülerinin silinmesi ile ilgili bilgisinin olmadığını savunanan Mahmut E., “Ben uzaktan bağlanıp kamera görüntülerini silinmesinde bilgim yoktur. Ben öyle bir şey yapmadım. Bana da kameranın şifresini sordular, ben genelde kullandığım şifreyi jandarmaya söyledim. Jandarma ekipleri yanlış girip kilitlemişler. Jandarmaya şifre kilidini nasıl açacağını da tarif ettim. Jandarma sisteme girince görüntülerin silinmiş olduğu ortaya çıktı. Ben kesinlikle uzaktan erişimle görüntüleri silmedim. Böyle bir silme imkanı var ama ben öyle bir şeyi kesinlikle yapmadım. Kardeşim de bana böyle bir talimat vermedi. Sitede 90’dan fazla kamera ve kayıt sistemleri var. Olaydan sonraki gün görüntüleri çıkarıp jandarma ekiplerine mesaj attım” ifadelerini kullandı.

"KÖPEKLERİ MUSTAFA YİĞİT VE OSMAN K. GETİRDİ"

Asiye’nin babası Hüseyin A. ise köpeklerin siteye Mustafa Y. ile Osman K. tarafından getirildiğini ifade etti. ‘Asil’ isimli siyah köpeği Mustafa Y.’in göndereceğini bunun üzerine Süheyla K.’ın gönderilmesini istemediğini kaydetti. Site bahçesindeki kulübeyi olaydan 20 gün önce yaptığını anlatan Hüseyin A., "Köpeklerin aşılarını Süheyla K. ile Mustafa E. yaptırıyordu. Süheyla bizzat şirket telefonundan veterineri aramıştı. Ayağı arı sokulan köpeği Zeynep C. veterinere götürdü. Ama ona parayı Süheyla verdi. Zomo’yu göndereceklerdi. Ancak Süheyla köpeğin gitmesini istemedi. Site yöneticisi Mustafa E.’da Süheyla’yı sevdiği için köpeği göndertmedi. Zomo’nun gönderilmesini de o istemedi. Süheyla ile birlikte bakımını üstlendiler ve sahiplendiler. Olay günü bende köpeklerin kime saldırdığını bilmiyordum.

"KÖPEĞİ DAHA ÖNCE SAKLADILAR"

Hüseyin A., pitbull cinsi köpeklerim daha önce başka bir köpeğe saldırdığını ve jandarma ekiplerinin siteye geldiğini anlattı. A., jandarma ekipleri gelince Süheyla K.’ın köpekleri kapıcı dairesine sakladığını anlatarak, “Devletimiz bize gerekli tüm desteği verdi. Kameraların hepsi şifreli. Şifresiz kamera yok. Köpekler bizden 2 gün önce başka site sakininin süs köpeğine saldırdı. Jandarmalar siteye geldi. Süheyla köpekler gönderilmesin diye kapıcı dairesine sakladı. Bir gün boyunca oradan çıkarmadı. Kamera şifrelerini Süheyla ile Mustafa E. biliyor. Olaydan birkaç gün önce Süheyla’ya köpeklerin saldırganlaştığını söyleyerek gönderelim dedim. Ancak Süheyla K. bana ‘Bu siteden sen gidersin onlar kalır’ diye cevap verdi. Mustafa Y. ‘Asil’ isimli köpeği göndertmek istedi ama Süheyla gönderilmesini istemedi. ‘Zomo’ isimli köpekle birlikte ‘Asil’ isimliköpeğe de bakmaya devam etti”diye konuştu.

"KIZIMIN KÖPEKLERLE OYNAMASINI SÜHEYLA K. TEŞVİK ETTİ"

Asiye’nin annesi Zeynep A. ise kızı köpeklerle oynamaya Süheyla K.’ın teşvik ettiğini ifade etti. Zeynep A., sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, “Kızımı köpeklere yaklaştıran Süheyla K. oldu. Kızım küçük olduğundan dolayı laf anlatamıyorduk. Hatta Süheyla K. teşvik ederek, kızınız benim sayemde hayvan sevgisi kazandı diyordu. Bu nedenle kızım Asiye köpeklere alıştı ve gün içerisinde oynayıp yanlarına gidiyordu. Olaydan önce herhangi bir sorun yaşanmamıştı. Olay anında ben markete gittiğimde kızım Süheyla hanımı çok severdi, o nedenle onun yanına gitmişti. Bende tekrar yanlarına gittiğimde Zeliha ile kızım gidiyorlardı. Süheyla hanıma sorduğumda köpeklerin yanına gidiyorlar diye cevap verdi. Ben oraya oturunca kısa bir süre sonra bağırış sesleri gelmeye başladı. Gidip baktığımda köpeklerin kızıma saldırdığını gördüm. Etraftan gelip yardım ettiler. Kızımı alıp götürdüler.‘Asil’ isimli köpek Mustafa Y.’e, ‘Zomo’ isimli köpeğin ise, Mustafa E. ve Süheyla K.’tır” diye konuştu.

"DURUŞMADAN ÖNCE TEHDİT EDİLDİM"

Tanıklardan Esen Ö., daha önce köpeklerle ilgili jandarmaya şikayette bulunduğunu söyleyerek, şikayetin ardından site yöneticisi Mustafa E.’un site bahçesinde kendisini darp ettiğini öne sürdü. Köpeklerden korktuğundan dolayı site bahçesine giremediğini anlatan Esen Ö., duruşmadan önce de Mustafa E.’un yakınları tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

Duruşma savcısı sanıkların müştekiler üzerinde baskı yapma hususunda şüphe bulunması, sanıkların üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu için tutuklu bulunan sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

AYRI AYRI TAHLİYELERİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti ise sanıkların tutuklu kaldığı süreyi gözeterek tutuklu bulunan sanıkların ayrı ayrı tahliyelerine karar vererek, dosyayı uzlaştırma komisyonuna sevk etti. (DHA)