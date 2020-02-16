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  4. 16 Şubat 2020 16:47

Asker eğlencesinde dehşet! Yanlışlıkla ağabeyini öldürdü

Osmaniye'de düzenlenen asker eğlencesi kanlı bitti. Kavga sırasında karşı tarafa bıçakla saldıran T.D., kardeşi Mustafa D.'nin ölümüne yol açtı.

Asker eğlencesinde dehşet! Yanlışlıkla ağabeyini öldürdü
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Olay, dün gece Osmaniye‘nin Alibekirli Mahallesi’nde meydana geldi. Asker eğlencesinde T.D. ile M.A. ve F.R. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen T.D.’nin ağabeyi Mustafa D., araya girmek istedi. Bu sırada T.D., bıçağını çekip, karşı tarafa saldırarak M.A. ve F.R.’yi yaraladı.

EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASIYDI

Arbede sırasında 25 yaşındaki T.D.’nin salladığı bıçak darbesi, ağabeyi Mustafa D.’ye de isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastanede tedaviye alınan evli ve bir çocuk babası 28 yaşındaki Mustafa D., doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. 

DHA

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