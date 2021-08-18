Asker eğlencesinde ortalık savaş alanına döndü

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde kavga çıktı. Silahların çekildiği olayda 2 kişi yaralandı.

Aydın Efeler’de, bir gencin askere gidecek olması nedeniyle yakınları tarafından eğlence düzenlendi.

Gecenin ilk saatlerinde davetliler gönüllerince eğlenirken gecenin ilerleyen saatlerinde iddiaya göre, alkolün de etkisiyle davetliler birbirine girdi.



Kavganın çıkış sebebi hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde önce iki grup arasında kavga çıkıyor. Ardından silahların da kullanıldığı kavgada sandalyeler havada uçuyor.

Olayda ayağından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

İHA