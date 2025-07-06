Asker eğlencesinde silah sesleri! Ortalık savaş alanına döndü

Bursa’da asker eğlencesi yapan kalabalık grup arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle ortalık savaş alanına döndü.

Olay Bursa’da Osmangazi ilçesi Yenikent Mahallesi’nde gerçekleşti. Bir asker eğlencesi için toplanan kalabalık grup arasında kavga çıktı. Kısa sürede kavganın büyümesiyle silahlarla ateş edildi. Olayda yaralananlar oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay ile ilgili tahkikat başlattı.

İHA