Asker eğlencesinde silah sesleri! Ortalık savaş alanına döndü
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Bursa’da asker eğlencesi yapan kalabalık grup arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle ortalık savaş alanına döndü.
Olay Bursa’da Osmangazi ilçesi Yenikent Mahallesi’nde gerçekleşti. Bir asker eğlencesi için toplanan kalabalık grup arasında kavga çıktı. Kısa sürede kavganın büyümesiyle silahlarla ateş edildi. Olayda yaralananlar oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay ile ilgili tahkikat başlattı.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol