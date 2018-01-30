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  4. 30 Ocak 2018 23:05

Asker konvoyu karıştı; polis müdahale etti

Sakarya'da asker uğurlayan gençlerin konvoyundan silah sesleri yükseline polis müdahale etti. Konvoydakilerle polis arasında arbede yaşandı.

Asker konvoyu karıştı; polis müdahale etti
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde asker konvoyunda havaya ateş açıldı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleriyle konvoydakiler arsında kısa süreli arbede yaşandı.
 
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde asker konvoyunda eğlencenin dozunu kaçıran bir kişi, kurusıkı tabanca ile havaya ateş açınca ortalık bir anda karıştı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ile konvoydaki vatandaşlar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

KURUSIKI TABANCA İLE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Olay, saat 20.30 sıralarında Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar askere gidecek arkadaşını uğurlamak için araçları ile konvoy düzenledi. İddiaya göre, Serdivan'da düzenledikleri konvoy esnasında Soğuksu Sokak üzerinden geçmekte olan ve araçların içerisinde bulunan bir kişi kurusıkı tabanca ile havaya ateş açtı.

OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Ateş sesi sonrasında olay yerinden geçmekte olan sivil polis ekipleri konvoyu durdurdu. Ekipler, havaya ateş eden kişiyi tespit edebilmek için konvoyda bulunan araçlardaki kişileri otomobillerinden aşağıya indirdi. O esnada vatandaşlar ile polis ekipleri arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KONVOY OLAYSIZ ŞEKİLDE DAĞILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri tartışmayı sakinleştirmek istediği sırada vatandaşlar ile kısa süreli bir arbede daha yaşandı. Kısa süren arbedenin ardından ekipler vatandaşları sakinleştirerek konvoyu olaysız bir şekilde dağıttı.

Yaşanan gergin anlar sonrasında polis ekiplerince, havaya ateş eden kişinin bulunması için inceleme başlatıldı.

İHA

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