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  4. Asker uğurlama konvoyunda havaya açılan ateş pahalı patladı

Asker uğurlama konvoyunda havaya açılan ateş pahalı patladı

Antalya’da asker uğurlama konvoyunda havaya ateş açan iki kişiye 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'nde dün çekilen asker uğurlama konvoyunda bir gencin bindiği aracın camından sarkarak, etrafı binalarla çevrili sokakta çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden tabancayla havaya defalarca ateş etmişti. Görüntülerin ulusal ve yerel medyada haber olmasının ardından harekete geçen polis, konvoya katılanların tespitine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, havaya ateş eden genci konvoyun gerçekleştiği günün akşamında E. E. A. olduğunu tespit etti.

Polis, E.E.A. ve aynı araçta bulunan bir diğer kişiye toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulayıp, 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatırken, olayda kullanılan tabancaya da el konuldu.

Etiketler ateş hava konvoy
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