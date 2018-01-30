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  4. 30 Ocak 2018 12:33

Asker ziyareti yolunda katliam gibi kaza: 8 ölü, 2 yaralı

Van-Hakkari karayolunda kamyonla minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Minibüstekilerin asker ziyaretine gittikleri öğrenildi.

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Van'ın Gürpınar ilçesinde asker ziyaretine gidenlerin içerisinde bulunduğu minibüs, kamyonla çarpıştı. Kazada, 7’si akraba, 8 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Minibüs yolcularının Van’ın Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi’nden, Ağrı’ya asker ziyaretine gittikleri ifade edildi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Van-Başkale karayolunun 70’inci kilometresinde meydana geldi. Van’dan yüklediği sebze ve meyveleri Hakkari’ye götüren Muzafefer Korkmaz yönetimindeki 65 EH 165 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Cevat Toprak yönetimindeki 65 EN 541 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, minibüs sürücüsü Cevat Toprak ile yanındaki Cengiz Korkmaz, Cevdet Genco, Zübeyde Çanak ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi ile kamyon şoförü Muzaffer Korkmaz yaşamını yitirdi. Minibüste bulunan Zübeyde Çevir ile kamyonda bulunan Sinan Bayhan ise yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye erleri tarafından çıkarıldıktan sonra ambulansla Van’daki hastanelere kaldırıldı.

Minibüs yolcularının Van’ın Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi’nden, Ağrı’ya asker ziyaretine gittikleri ifade edildi.

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