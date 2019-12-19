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  4. 19 Aralık 2019 12:36

Askeri araç kaza çarptı: 8 asker yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde askeri araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak, demir bariyere çarptı. Meydana gelen kazada 8 asker yaralandı.

Askeri araç kaza çarptı: 8 asker yaralı
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Kaza, saat 10.45 sıralarında Keşan-Gelibolu Karayolu üzerinde bulunan Dörtyol Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gelibolu'dan Keşan yönüne giden askeri kamyonun sürücüsü, şehir merkezi yönüne saptığı sırada direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan askeri kamyon, demir bariyere çarptı. Kazada 8 asker yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlı ekibi sevk edildi. Yaralı askerler, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza yapan askeri araç ise yapılan incelemenin ardından kaldırıldı.
 

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