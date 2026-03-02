Asrın felaketinin 3'üncü yılında Hatay'da yürekleri yakan vicdansızlık

Deprem sonrası yaralarını sarmaya çalışan Hatay’da, depremzedelerin yaşam alanlarına göz diken hırsızlar yakalandı. Bir konteyner kentten çalınan klimalar, polisin takibi sonucu ikinci el eşya dükkanında ele geçirildi.

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ederken bugün Hatay'dan gelen bir haber yüreklerimizi yaktı.

Hatay’da asrın felaketinin ardından konteyner kentlerde yaşam mücadelesi veren vatandaşların eşyalarını hedef alan hırsızlık şüphelileri, emniyetin başarılı operasyonuyla adalete teslim edildi. Arsuz ilçesinde bulunan konteyner kentten çalınan 6 adet klimanın izi, komşu ilçe İskenderun’da sürüldü.

İskenderun'da İkinci Elçide Ortaya Çıktı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun Modernevler Mahallesi’nde ikinci el eşya alım satımı yapan M.K.’ye ait iş yerini mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, dükkanda bulunan 6 adet iç ünite ve 6 adet dış ünite klimanın, Arsuz'daki depremzede konteyner kentinden çalınan cihazlar olduğu tespit edildi.

Şüpheliler Cezaevine Gönderildi

Polis ekiplerinin yürüttüğü derinlemesine soruşturma sonucunda, klimaları çalarak iş yerine sattıkları belirlenen Ö.Ö. ve H.Ö. isimli şahıslar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen "vicdansız" hırsızlar, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Klimalar Sahiplerine Teslim Edilecek

Ele geçirilen 12 parça klima ünitesinin, işlemlerin ardından tekrar konteyner kentteki ihtiyaç sahiplerine ve yetkililere teslim edileceği bildirildi. Emniyet güçleri, deprem bölgelerinde asayişin sağlanması için denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

İHA