Astrolog Meral Güven serbest bırakıldı; ifadesi ortaya çıktı

'Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak' sözlerinin ardından gündeme gelen Astrolog Meral Güven, Galatasaray’ın şampiyon olmasının ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar nedeniyle dün gözaltına alınmıştı. Güven, bugün ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

'Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak' sözlerinin ardından gündeme gelen Astrolog Meral Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve Astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu belirtilen, canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK’nın 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Güven, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adresinde yakalanarak gözaltına alınmasının ardından bugün serbest bırakıldı.

Meral Güven'in ifadesi de ortaya çıktı

Hesabının hacklendiğini söyleyen Güven'in ifadesinde, "Küfürlü paylaşımlarımı genele yapmadım hesabımı hackleyen kişilere yönelik yaptım. Ancak videolarım kesildiği için insanlar sanki genele yapmışım gibi algıladı. Aldığım ilaç ve alkolün etkisiyle küfür ettim. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan Meral Güven’in ifadesi ortaya çıktı. Güven’in ifadesinde hesabının hacklendiğini belirttiği öğrenildi. Güven ifadesinde, "26.05.2024 tarihinde telefonuma çok sayıda küfürlü mesaj geldi. Sonrasında eski eşimin de olduğu bir whatsapp grubu kurdular. Buraya kafamı çıplak bedenlere yerleştirip fotoğrafları paylaştılar. Sonra eski eşim arayıp bu rezaletten sonra 14 yaşındaki çocuğumu benden alacağını söyledi. Çok panik yaptım. Panik atağım tuttu. İlaç aldım sonra da alkol aldım. Bu esnada, eski eşim ve bir sürü sosyal medya kullanıcısından tehdit mesajları aldım. Sonra sosyal medya hesabım hacklendi. Daha sonra ben de hesabımı geri aldım. Hesabımı aldıktan sonra paylaşımları gördüm. Küfürlü paylaşımlarımı genele yapmadım hesabımı hackleyen kişilere yönelik yaptım. Ancak videolarım kesildiği için insanlar sanki genele yapmışım gibi algıladı. Aldığım ilaç ve alkolün etkisiyle küfür ettim. Pişmanım" dedi. (DHA)

DHA / İHA