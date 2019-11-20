Astsubay dalış eğitimi sırasında şehit oldu!

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’nda görevli dalgıçlar bugün öğle saatlerinde, Amasra Tarlaağzı Limanı Mağaralar mevkiinde eğitim dalışı yaptı. 3 dalgıç denize daldı. Uzman çavuş olan 2 dalgıç su yüzüne çıkarken, tim komutanı olan astsubay Hakan Karataş su yüzüne çıkmadı. Bunun üzerine dalgıçlar yeniden suya dalarak arama çalışması başlattı.

Bartın’ın Amasra ilçesinde, eğitim dalışı sırasında kaybolan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’nda görevli astsubay Hakan Karataş'ın cansız bedeni bulundu.



BARTIN VALİSİ GÜNER'DEN AÇIKLAMA

Bartın Valisi Sinan Güner, sahil botuyla arama çalışmalarını yerinde inceledikten, sonra Tarlaağzı Limanına geldi. Vali Güner yaptığı açıklamada, "Sahil güvenlik arama kurtarma dalgıç ekibimiz, saat 15.30'da eğitimlerini icra etmek için denize açılıyorlar. Tim komutanı en tecrübelisi ve şu anda aramakta olduğumuz personel, 2 personel denizden çıkıyor. Kendisi denizden çıkamıyor. Şu anda kayıp durumdadır. Diğer ekip arkadaşları komutanı gördüklerini, en son çıkarken palete dokunduğunu bizlere söylediler. Sonra birden gözden kaybolduğunu bizlere ifade ettiler. "