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  4. At üstündeki kırbaçlı zorbaya gözaltı: Tatil yapan aile hayatlarının şokunu yaşadı

At üstündeki kırbaçlı zorbaya gözaltı: Tatil yapan aile hayatlarının şokunu yaşadı

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Kayseri'de, yılkı atlarının fotoğrafını çekmek isteyen bir aileden para isteyip, atlarla yolu keserek tehdit eden dört kişi, biri çocuk, polis tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, H.Ö. ailesiyle İstanbul'dan Kayseri'ye seyahat etti. Hürmetçi Sazlığı'nda yılkı atlarını izlemeye giden aile, atların sahipleri olduklarını öne süren kişiler tarafından durduruldu ve para talep edildi. Bu kişiler, araçlarının önünü atlarla keserek H.Ö.'ye kırbaçla saldırdı.

Kayseri'de yılkı atlarının fotoğrafını çekmek isteyen aileden para talep eden, atlarla önünü keserek tehdit eden 1'i çocuk 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda A.K. (55), B.K. (69), M.B.D. (19) ve O.K. gözaltına alındı.

Kayseri'de yılkı atlarının fotoğrafını çekmek isteyen aileden para talep eden, atlarla önünü keserek tehdit eden 1'i çocuk 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

'Tehdit', 'kasten yaralama', 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlamalarıyla tutuklanan dört şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.

At üzerindeki zorbanın tatilci aileye saldırısı, saniye saniye kameralara yansımıştı.

Kayseri'de, yılkı atlarının fotoğrafını çekmek isteyen bir aileden para isteyip, atlarla yolu keserek tehdit eden dört kişi, biri çocuk, polis tarafından gözaltına alındı.

 

DHA / İHA

Etiketler yılkı atları saldırı zorba kırbaç atlı saldırgan
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