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  4. 31 Mayıs 2017 14:00

Ataşehir'de minibüs kazası ! Yaralılar var

İstanbul Ataşehir'de minibüsün devrilmesi sonucu 8 yolcu yaralandı.

Ataşehir'de minibüs kazası ! Yaralılar var
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Ataşehir'de Küçükbakkalköy - Kadıköy hattında çalışan yolcu minibüsü, bir başka araç ile çarpışarak devrildi. Kazada yolcu minibüsündeki  8 yolcu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Atilla Saatçi'nin kullandığı yolcu minibüsü henüz belirlenemeyen bir şekilde Hakan Kemik'in kullandığı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yolcu dolu minibüs devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada minibüste bulunan 8 yolcu yaralandı. Yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Yaralılar ambulans ile hastaneye götürülürken kazalı araçlar çekici aracılığıyla olay yerinden kaldırıldı. Sürücüler ise ifade vermek için karakola götürüldü. 

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza sonrası minibüsün devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Devrilen yolcu dolu minibüstekilerin yardımına çevredekiler koştu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.





DHA

minibüs , ataşehir , trafik kazası