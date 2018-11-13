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  4. 13 Kasım 2018 15:31

Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran kadın yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran kadın yakalandı.

Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran kadın yakalandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Çiğdem B.(30) adlı bir kadın, Atatürk Anıtı'na balta ile saldırdı. Saldırıdan sonra kaçan kadın polis tarafından yakalandı.

Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı'na gelen kadın, üzerinde taşıdığı baltalayıp çıkarıp, Atatürk'ün ayak kısmına vurdu.

Çevrede bulunanların tepki gösterdiği kadın, daha sonra baltayı çarşafının içine gizleyerek alandan uzaklaştı.

Heykelin ayak kısmında hafif hasarın oluştuğu saldırı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

YAKALANDI

Polis ekipleri, Atatürk Anıtı'na yapılan baltalı saldırının ardından görgü tanıklarının ifadesine başvurdu, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırganın Lojman Sokak üzerinde görülmesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Kadın, Alipaşa Okul Arkası 4'üncü Aralık Sokak'ta saldırıda kullandığı baltayla yakalandı. Gözaltına alınan kadının evli Çiğdem B. (30) olduğu ortaya çıktı.

Polisin yaptığı incelemede baltalı saldırıyı gerçekleştiren kadının, Atatürk Anıtı'na bir yazı da bıraktığı görüldü. Kağıtta ''Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile Allah emrinde galiptir.Yusuf Suresi 21. Ayet" yazdığı bildirildi.

Çiğdem B.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.





 

DHA

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