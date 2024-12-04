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Atatürk Anıtı'na saldırının cezası belli oldu

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Kayseri'de Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran dayı ve yeğenin hapis cezaları onaylandı.

KAYSERİ'de Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren Y.K. (59) ile yeğeni Z.A.’ın (31) tutuklu yargılandığı davada yerel mahkemenin 2 farklı suçtan toplam 4 yıl 4'er ay hapis cezası verdiği karar, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. 5'inci Ceza Dairesi tarafından oy birliği alınan kararda, sanıkların söz konusu 2 farklı suçtan aldıkları hapis cezalarının 5 yılın altında kaldığı gerekçesiyle, istinaf kararının kesin olmak üzere alındığı belirtildi.

Kayseri'de Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran dayı ve yeğenin hapis cezaları onaylandı.

Olay, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 16 Haziran saat 11.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Y.K. ile Z.A., baltayla Atatürk Anıtı'na vurdu. Meydanda görevli polis ekipleri, 2 şüpheliye müdahale etti. Dayı ve yeğen oldukları belirlenen şüpheliler gözaltına alınırken, anıtta 13 balta darbesi tespit edildi. Y.K. ile Z.A., işlemleri sonrası tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, 2 şüpheli hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'HAKARET ETMEDİK'

Kayseri 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 10 Eylül'de görülen davada tutuklu sanıklardan Z.A., "Ağzımızdan hakaret çıkmadı. Yaptığımız eylem de göz önündeydi. Bunun da açıklamasını yaptık. İnançlarım doğrultusunda bazı eylemlerde bulundum" derken, tutuklu sanık Y.K. ise "Yaptık bir şey. O anki duygularla ve inandığım şeyler için bir şeyler yaptık ama hakaret etmedik" dedi.

Kayseri'de Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran dayı ve yeğenin hapis cezaları onaylandı.

Mahkeme hakimi, sanıklar Y.K. ve yeğeni Z.A.'ı, 'Atatürk'ün büstünü tahrip etme ve zarar verme' suçundan 2'şer yıl 6'şar ay, 'Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret' suçundan da 1'er yıl 10'ar ay olmak üzere toplam 4'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıp, tahliyelerine karar verdi. Hakim, her 2 sanığın da pişmanlık göstermemeleri nedeniyle cezalarında indirim uygulamadı.

İSTİNAF KARARI ONADI

Sanık avukatlarının fazla ceza verildiği gerekçesiyle karara itiraz etmesi sonrası dosya Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. 5'inci Ceza Dairesi tarafından yapılan incelemede, yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere oluşan ve mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçların oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Kararın, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 284 ve 286'ncı maddeleri uyarınca sanıklara verilen hapis cezalarının 5 yılın altında kaldığı gerekçesiyle kesin olmak üzere oy birliği ile alındığına vurgu yapıldı. (DHA)

DHA

Etiketler baltalı saldırı atatürk anıtı dayı yeğen ceza
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