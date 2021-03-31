Atatürk büstüne saldırmıştı! O şerefsiz yakalandı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tekirdağ’da Atatürk büstüne saldıran kişinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada Tekirdağ'da Atatürk büstüne saldıran zanlının yakalandığını belirtti.
Soylu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Tekirdağ’da Atatürk üzerinden provakasyon yapan zanlı yakalandı... Türk polisine koskoca bir alkış. İki gündür üstün bir teknik kullanarak yaptıkları analiz sonucu tesbit takdire değer. Türk polisi yakalar."
NE OLMUŞTU?
Tekirdağ'da Yeni Çiftlik Nizamettin Demirdöven İlköğretim Okulu'ndaki Atatürk büstüne saldırılmıştı. Okul duvarına “Allah put yapmayı yasakladı. Müslüman put yapmaz” ve bahçede bulunan Atatürk büstüne çekiçle zarar verilerek, büstün üzerine "Atatürkçülük putperestliktir" yazılmıştı.
Olayın ardından Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu'ndaki Atatürk büstünün üzerine yazılar yazıldığı ve Opet Anadolu Lisesi'ndeki Atatürk büstüne kova geçirildiği, büstün üzerine"Firavun, put" yazıldığı fark edilmişti.
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