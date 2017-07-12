Canan Karatay'dan dikkat çeken domates uyarısı
Canan Karatay'dan dikkat çeken domates uyarısı
Skandal ! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini basıp, ailesini öldürdüler !
Skandal ! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini basıp, ailesini öldürdüler !
15 Temmuz Cumartesi günü resmi tatil mi ?
15 Temmuz Cumartesi günü resmi tatil mi ?
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Yıldırım tarih verdi; 17 Temmuz Pazartesi günü başlıyor...
Yıldırım tarih verdi; 17 Temmuz Pazartesi günü başlıyor...
İş arayanlara müjde: Tam 136 bin personel aranıyor
İş arayanlara müjde: Tam 136 bin personel aranıyor
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
TRT'de operasyon ! Çok sayıda gözaltı kararı var
TRT'de operasyon ! Çok sayıda gözaltı kararı var
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 12 Temmuz 2017 11:34

Atatürk Havalimanı fena karıştı

Atatürk Havalimanı'nda valiz arama tartışması kavgaya dönüştü.

Atatürk Havalimanı fena karıştı
A+ A-

Hollanda'dan İstanbul’a gelen anne baba ve 2 çocuktan oluşan Sarıçay ailesi ile Atatürk Havalimanı’nda bir gümrük memuru arasında 'arama' tartışması kavgayla sonuçlandı. Gümrük memuru kaşından yaralandı, gözaltına alınan aile fertleri  adliyeye sevkedildi.

Atatürk Havalimanı Geliş Katı Arındırılmış Salonda meydana gelen olay, iddialara göre şu şekilde gelişti:

Hollanda'nın Amsterdam kentinden gelen Sarıçay ailesi pasaport kontrolünün ardından Atatürk Havalimanı'ndan çıkmak için gümrük memurlarının bulunduğu alana doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada aldıkları bir istihbarat nedeniyle kaçakçılık uygulaması yapan gümrük ekipleri, Sarıçay ailesini durdurarak valizlerini aramak istedi. Gümrük memuru İ.S kimliğini göstererek ailenin arama yapılmak üzere kendisiyle gelmelerini istedi. Gümrük memuru İ.S’nin tüm ısrarlarına rağmen durmak istemediği ve çocuklarını göndermek istemedikleri iddia edilen anne Y. S., bu sırada dengesini kaybederek yere düştü. Bunun üzerine, baba M. S ile oğullarından Y. S., geri dönerek gümrük memuruna saldırdı. Kısa bir arbedenin ardından olay yerine gelen  polis ve gümrük memurları Sarıçay ailesini gözaltına aldı. Kaşından yaralanan ve aileden şikayetçi olan Gümrük memuru İ.S, ambulans ile hastaneye kaldırılırken, Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'ne götürülen Sarıçay ailesi . İfadelerinin alınmasının ardından  Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.

 

DHA

gümrük memuru , valiz , atatürk havalimanı , arama