Atatürk’e hakarete hapis cezası

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda sosyal medya üzerinden B.E.'nin Facebook hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. Başlatılan soruşturmada B.E.'nin 8 Mayıs 2017'de, bir haber sitesinin Facebook hesabında 'Terör örgütü PKK'ya son yılların en büyük darbesi' başlıklı paylaşımının altına yorum yazdığı belirlendi. Yine başka bir haber sitesinin altına benzer sözler ve Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren ifadeler yazana B.E., hakkında dava açıldı.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün hâkim karşısına çıkan B.E., suçlamaları kabul etmedi. Paylaşımları kendisinin yapmadığını ileri süren B.E., beraatını istedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin inşaat firmalarına taşeronluk yaptığını, bu şirketlerin ise milliyetçi muhafazakâr kesimden olduğunu, bu nedenle böyle paylaşımlar yapan biriyle çalışmayacaklarını bildirdi. Müvekkilinin şantiye ortamında olması nedeniyle B.E.'nin telefonunu alan başkaları tarafından yapılabileceğini söyleyen avukatı, "Erzurum'un milliyetçi, muhafazakâr bir yapısı var. Müvekkilimin çalıştığı firmalar bu kesimden. Bunlardan biri cezaevi kurumlarını yapan bir şirket. Böyle bir düşünceye sahip olsa müvekkilimle çalışmazlar. Cep telefonu sürekli ortada birisi alıp, yorum yapmış olabilir. Facebook'un parmak izi yok. Bu nedenle paylaşımların kim tarafından yapıldığı tespit edilemiyor" dedi.