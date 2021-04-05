Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden kişi yakalandı

“Sapık Alihan” adlı Youtube kanalında Alihan Ş. isimli şahısın, paylaştığı videolar sosyal medyada infial yarattı. Videoya duyarsız kalamayan vatandaşlar Alihan Ş.’nin tutuklanması için Twitter üzerinden #SapıkAlihanTutuklansın başlığı altında çağrıda bulundu. Hakaret içeren paylaşım yapan kişi bugün gözaltına alındı.

Paylaştığı videoda Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk'e ve vahşice katledilen Özgecan Aslan'a yönelik ağır hakaretler sarf etti. Sosyal medyada infial yaratan sözleri sonrasında binlerce paylaşım yapıldı.

Başka videolarında 3 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ettiğini de iddia eden Alihan Ş. için Twitter'da #SapıkAlihanTutuklansın etiketiyle tutuklanma çağrısında bulunuldu.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret edilmesi, Türk bayrağının yırtılması ve 2015 yılında Mersin'de öldürülen Özgecan Aslan'la ilgili hakaret içerikli söylemlerde bulunulması üzerine çalışma başlatıldı.

PAYLAŞIMI YAPAN 18 YAŞINDAN KÜÇÜK

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda söz konusu görüntülerdeki kişinin 18 yaşından küçük A.Ş. olduğunu belirleyen ekipler, bu kişiyi Kağıthane'deki evinde gözaltına aldı.

DÖRT SUÇTAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Emniyete götürülen A.Ş.'nin buradaki işlemlerinin ardından "Atatürk aleyhine işlenen suçlar" başlıklı "5816 Sayılı Kanuna Muhalefet" ile TCK'nın "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama”, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Çocuğun cinsel istismarı” suçlarından adliyeye sevk edileceği bildirildi.