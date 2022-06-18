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Atatürk'e ve Türk Bayrağı'na hain saldırı

Trabzon’da sarıklı ve cüppeli iki kişi, bir dükkanın önünde asılı olan Atatürklü Türk bayrağına saldırdı. Trabzon emniyeti, o saldırganları yakaladı.

Trabzon Ortahisar’daki Kemerkaya Mahallesi’nde sarıklı ve cüppeli iki kişi, bir dükkanın önünde asılı duran Atatürk fotoğraflı Türk bayrağına saldırdı.

Türk bayrağına gerçekleştirilen saldırı anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı resmi basın açıklamasında, adli soruşturma makamlarının talimat verdiği ve saldırgan V.E. ile A.S.’nin yakalandığı ifade edildi.

İki saldırgan hakkında “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama” suçlarından adli soruşturma başlatılmıştır.

Etiketler sarıklı cübbeli şerefsiz saldırı Atatürk Türk Bayrağı
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