''Atatürk'ü sevmiyorum'' diye bağırdı, ortalık karıştı!

Muğla’nın Ortaca ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bir kadın “Atatürk’ü sevmiyorum” diye bağırmaya başlayınca çevredekilerden tepki gördü.

İddiaya göre, Muğla’nın Ortaca ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde 18.40’ta bir kadın “Atatürk’ü sevmiyorum” diye bağırmaya başlayınca çevredekilerden tepki gördü.



Nasıl başladığının henüz bilinmediği “Atatürk” tartışmasında “Ben Atatürk’ü sevmiyorum” diye bağırarak etrafa hakaretler savuran kadına karşılık vatandaşlar “Terbiyesizlik yapma” ve “Git o zaman bu ülkeden” şeklinde çıkışırken bir başka kadın da “Ben hem Allah’ı seviyorum hem de Atatürk’ü sevmiyorum” demesi üzerine tartışma hararetlendi. Olayların odağı olan asıl kadın ve arkadaşı olduğu tahmin edilen bir başka kadın da “Allah’ı da sevmeyen var ben onlara birşey diyor muyum?” sözleriyle etraftakileri susturmaya çalıştı. Gerginliğin büyümesi üzerine Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri olay yerine gelerek çığlık atan kadını gözaltına aldı. Gözaltı sırasında çevredeki vatandaşların alkışlarla tepki göstermesi dikkat çekti.