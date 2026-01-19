Atlas'ın acılı annesini tehdit eden 3 kişi tutuklandı

İstanbul'da "yan bakma" tartışması nedeniyle başlayan tartışmada 15 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas'ın annesini tehdit eden 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 6'ya yükselirken, 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Güngören'de aralarında çocukların da olduğu iki grup arasında 'Yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada Atlas Ç. (17), E.Ç. (15) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Atlas Ç.'ın ölümünün ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen ve anneyi tehdit eden 4 kişi gözaltına alındı.

Yapılan çalışmaların devamında tehdit Atlas Ç.'ın ailesine tehdit mesajları attığı belirlenen 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Olay 14 Ocak Çarşamba günü Güngören'de meydana geldi. Aralarında çocukların da olduğu iki grup arasında 'Yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada Atlas Ç. bıçaklanarak hayatını kaybetti.

E.Ç tarafından üzerinde bulunan ve sustalı olarak tabir edilen bıçakla göğüs bölgesinden ağır yaralandı.

Atlas Ç., olay yerine gelen ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Atlas Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç. olayda kullandığı bıçakla gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Diğer yandan, Atlas Ç.'ın ölümünün ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 3 şüpheliyle, anne G.Ç.'ı tehdit eden 1 şüpheli Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla dün gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmaların ardından aileyi tehdit ettiği belirlenen 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 6'ya yükselirken şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Provokatif paylaşımlarda bulunan 3 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU ?

Olay, 14 Ocak'ta saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta meydana geldi. Daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' iddiası nedeniyle tartışma çıktı.Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, E.Ç(15) üzerinde bulunan ve sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Ç.’yi göğüs bölgesinden yaraladı.

Hastaneye kaldırılan Atlas Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç., bıçakla birlikte gözaltına alındı. E.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

E.Ç., savcılık ifadesinde, "Ben olay tarihinde A.A.H., S.Y., ve M. isimli arkadaşlarım ile birlikte Güngören’de bulunan bir kafeye gittim. Arkadaşlarımla birlikte kafeden çıktım. Kafenin önünde olduğum, başka bir grup içinde bulunan olay sonucunda ismini öğrendiğim Atlas Ç. bana 'ne bakıyorsun' diyerek küfretti. Üzerime geldi. Ben de üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar. Yanımda bulunan arkadaşlar da beni darbederek hakaret ettiler. Ben orada beklemeye başladım. Yanımda bulunan arkadaşım A.A.H., bana bıçağı vermemi söyledi ben de elimdeki bıçağı ona verdim. Bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söylediler. Arkadaşım da bıçağı yere attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar. Bıçağı teslim aldılar. Daha önce Atlas Ç.’yi tanımam suçlamaları anlattığım hali ile kabul ederim" dedi.

