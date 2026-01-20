Atlas'ın annesine tehdit soruşturması: 5 gözaltı, 3 tutuklama var

İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Ç.'nin bıçaklanarak öldürülmesi sonrası annesini tehdit eden 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturmada toplam gözaltı sayısı 8'e yükselirken gözaltına alınan bu 8 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.

İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Ç.'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından sanal medyada provokatif paylaşımlar yapan ve anne Gülhan Ç.'ı tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 3 şüphelinin Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan konuya ilişkin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarında İstanbul dışında yaşadığı tespit edilen ve Atlas Ç.'ın annesini tehdit ettiği belirlenen 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Olay, 14 Ocak'ta saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta meydana geldi. Daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' iddiası nedeniyle tartışma çıktı.Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, E.Ç(15) üzerinde bulunan ve sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Ç.’yi göğüs bölgesinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Atlas Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç., bıçakla birlikte gözaltına alındı. E.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

E.Ç., savcılık ifadesinde, "Ben olay tarihinde A.A.H., S.Y., ve M. isimli arkadaşlarım ile birlikte Güngören’de bulunan bir kafeye gittim. Arkadaşlarımla birlikte kafeden çıktım. Kafenin önünde olduğum, başka bir grup içinde bulunan olay sonucunda ismini öğrendiğim Atlas Ç. bana 'ne bakıyorsun' diyerek küfretti. Üzerime geldi. Ben de üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar. Yanımda bulunan arkadaşlar da beni darbederek hakaret ettiler. Ben orada beklemeye başladım. Yanımda bulunan arkadaşım A.A.H., bana bıçağı vermemi söyledi ben de elimdeki bıçağı ona verdim. Bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söylediler. Arkadaşım da bıçağı yere attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar. Bıçağı teslim aldılar. Daha önce Atlas Ç.’yi tanımam suçlamaları anlattığım hali ile kabul ederim" dedi.

