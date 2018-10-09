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  4. 09 Ekim 2018 10:50

ATM faresine suçüstü ! 6 bin kişinin hesabını boşaltmış

Sakarya'da ATM'lere kart kopyalama düzeneği yerleştirdiği tespit edilen bir zanlı yakalandı.

ATM faresine suçüstü ! 6 bin kişinin hesabını boşaltmış
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Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacıoğlu Mahallesi'nde bir ATM'ye yerleştirilen kart kopyalama düzeneğiyle kart bilgileri kopyalanan 6 kişinin hesabından 30 bin lira çekildiğini belirledi. Düzenek üzerinde inceleme yapan ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheli B.E.'nin peşine düştü. Aynı mahalledeki başka bir ATM'nin önüne giden B.E., yanındaki düzeneği çıkarıp kart giriş bölümüne yerleştirdiği sırada ortaya çıkan polisleri görünce kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamanın ardından B.E. yakalandı. Yere yatırılarak kelepçelenen B.E., emniyete götürüldü.

Polis, ATM'ye yerleştirilen düzeneği de çıkarıp incelemek üzere el koydu. Sorgusu tamamlanan B.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polislerin şüpheliyi yakaladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


 

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