Attığı mesaj sonrası dehşet saçtı !

Aydın'ın Efeler ilçesinde, vefat eden kayınvalidesinin taziyesine giden G.C. (38) ile ayrı yaşadığı eşi F.C. (32) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Çifti ayırmaya çalışan ailenin yakını Tuncay Ardınç (28), G.C.'un bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Ardınç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 08.00 sıralarında Kardeşköy Mahallesi'nde meydana geldi. Dün vefat eden annesini toprağa veren 2 çocuk annesi F.C., bu sabah da taziyeleri kabul etmeye başladı. G.C. da taziye evine gelip, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi F.C.'un yanına gitti. Ancak taziye evinde ikili arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken, G.C. bıçak çekip, F.C.'ye saldırmaya kalkıştı. Ancak bıçak, bu sırada araya giren ailenin yakını Tuncay Ardınç'a isabet etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

G.C. kaçarken, ağır yaralanan Ardınç, olay yerine çağrılan ambulansla, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardınç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi G.C.'yi aramaya başladı.

'SABAH ORADAYIM' PAYLAŞIMI

G.C.'un olaydan bir gün önce sosyal medya hesabından 'Yarın karşıma kimi çıkaracaksan ona söyle, ölmeyi de öldürmeyi de göze alsın. Sabah oradayım' notunu paylaştığı görüldü.