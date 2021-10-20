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Av tüfeğiyle eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı

Bursa'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen ve kıskançlık krizine giren bir kişi, eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle rehin alarak polis ekiplerine direndi.

Olay, Yıldırım'a bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Abdülkerim B. (34) ve eşi Esra B.(30) tartışmaya başladı. Uyuşturucu maddenin etkisiyle saldırganlaşan Abdülkerim B., Esra B.'nin kendisini aldattığını iddia ederek şiddet uyguladı.

 Esra B., polisi arayarak yardım istedi. Bu sırada yatak odasından av tüfeğini alan Abdülkerim B., eşi Esra B. ile 2 çocuğunu rehin aldı. Polis ekiplerini mahallede gören Abdülkerim B., ekiplere bir süre direndi. Ekipler, sokağın giriş ve çıkışlarını kapatarak güvenlik tedbiri aldı. Müzakereci polis Abdülkerim B.'yi ikna etmeye çalışırken, çelik yelekli ve uzun namlulu polis ekipleri, Esra B. ile 2 çocuğunu kurtardı.

 Yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından eli silahlı Abdülkerim B. gözaltına alındı. Abdülkerim B.'nin çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve olay esnasında madde etkisinde olduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler bursa rehin rehine
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